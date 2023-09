Robert Mangold ist neuer Präsident beim Dehoga Hessen

Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Hessen hat einen neuen Präsidenten. Bei einer Versammlung am Montag wählten die Landesdelegierten Robert Mangold, Mitglied des Landesvorstandes, an die Spitze ihres Branchenverbandes. Er löste den langjährigen Präsidenten Gerald Kink ab, wie der Dehoga in Wiesbaden mitteilte. Mangold „wird ein erweitertes Präsidium anführen, das sich der Fortführung der erfolgreichen Arbeit und der Bewältigung neuer Herausforderungen widmen wird“, hieß es weiter.

Wiesbaden - Sein Vorgänger Kink habe in seiner Amtszeit von 2011 bis jetzt Prozesse der Erneuerung angestoßen und erfolgreich mit umgesetzt. dpa