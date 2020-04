Dachstuhl in Flammen: Großeinsatz bei Brand in Rodenbach

Alarm in Rodenbach in der Nähe von Hanau: Der Dachstuhl eines Wohnhauses steht in Flammen.

Update vom Samstag, 25.04.2020, 10.54 Uhr: Der Brand in einem Wohnhaus in Rodenbach bei Hanau ist gelöscht. Jetzt wird langsam das Ausmaß der Schäden klar, die das Feuer hinterlassen hat. Sechs der Wohnungen in der Bergstraße sind nach Angaben der Polizei vorerst nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden dürfte laut Feuerwehr im sechsstelligen Bereich liegen.

Die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Laut Feuerwehr soll der Brand am frühen Samstagmorgen auf einer Loggia ausgebrochen sein. Die Flammen griffen dann auf den Dachstuhl über. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

+ Die Feuerwehr löscht den Brand in Rodenbach. © Björn Grün/ KeutzTV-News

Brand in Rodenbach bei Hanau: Feuer in Dachstuhl von Wohnhaus

Erstmeldung vom Samstag, 25.04.2020, 09.05 Uhr: Rodenbach – Alarm für die Feuerwehr im Main-Kinzig-Kreis. Es brennt in einem Wohnhaus in Rodenbach bei Hanau. Gegen 7.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte aus den Ortsteilen Oberrodenbach und Niederrodenbach in die Bergstraße gerufen. Dichter Rauch drang dort aus dem Dachstuhl eines zweistöckigen Hauses. Auch die Kameraden aus dem benachbarten Langenselbold eilten herbei. Jetzt soll außerdem die Feuerwehr aus Freigericht hinzustoßen. Die Löscharbeiten laufen auf Hochtouren.

