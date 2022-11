Römer-Bündnis: „Froh über gelungene Abwahl von OB Feldmann“

Teilen

Peter Feldmann, SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt, tritt nach Bekanntgabe seiner Abwahl im Römer vor die Medien. © Boris Roessler/dpa

Die Rathauskoalition im Frankfurter Römer hat mit Erleichterung auf die Abwahl von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) reagiert. „Wir sind sehr froh darüber, dass die Abwahl von Peter Feldmann gelungen ist und jetzt ein politischer Neustart an der Frankfurter Stadtspitze möglich ist“, teilten die Magistratsgruppensprecher der an dem Bündnis beteiligten Parteien Grüne, SPD, FDP und Volt am Sonntagabend mit.

Frankfurt/Main - „Das klare Votum der Bürgerschaft zeigt, dass Peter Feldmann das Vertrauen sowohl der Stadtpolitik als auch der Bevölkerung endgültig verspielt hat.“ Es gebe nun endlich Klarheit für Frankfurt. Die Römer-Koalition hatte für die Abwahl von Feldmann geworben. dpa