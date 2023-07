Rote Jacke führt Polizei auf Spur von mutmaßlichem Räuber

Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Eine rote Jacke hat die Polizei in Mörfelden-Walldorf im Kreis Groß-Gerau auf die Spur eines mutmaßlichen Räubers geführt, der auf einem Friedhof schlief. Wie die Beamten am Montag mitteilten, hatte ein Mann mit auffälliger roter Jacke am Sonntagabend eine Gaststätte mit einer Pistole überfallen. Der 64-jährige Angestellte identifizierte die Tatwaffe aber als Spielzeugpistole und verweigerte dem Täter Geld.

Mörfelden-Walldorf - Der Räuber flüchtete daraufhin mit einem Fahrrad. Eine knappe Stunde später entdeckte eine Streife nicht weit entfernt ein abgestelltes Fahrrad, an dem eine rote Jacke hing. In der Nähe fanden sie den 22-Jährigen schlafend auf einem Grab. Der junge Mann wurde vorläufig festgenommen, gegen ihn wird wegen versuchten Raubes ermittelt. dpa