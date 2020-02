Süchtig nach Schönheits-Ops: Frau aus Kassel spricht offen in RTL-Talkshow

Auftritt im Fernsehen: Rahele Nematollahi aus Kassel war in der neuen RTL-Talkshow von Marco Schreyl zu Gast. Die 34-Jährige arbeitet für Unitymedia im City-Point am Königsplatz.

Eine Frau aus Kassel war bei der RTL-Talkshow "Marco Schreyl" zu Gast. Dort erzählte sie von ihrer Sucht nach Veränderungen.

Frau aus Kassel unterzog sich bereits sechs Schönheits-OPs

unterzog sich bereits sechs Schönheits-OPs Mit ihrer Geschichte war sie bei der neuen RTL-Talkshow "Marco Schreyl" zu sehen

zu sehen Weitere Veränderungen sind geplant

Kassel – Wer Rahele Nematollahi aus Kassel vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen hat, wird sie wohl kaum wiedererkennen. Die 34-Jährige hat in dieser Zeit sechs Schönheitsoperationen über sich ergehen lassen. Am Freitag (14.02.2020)war sie deshalb in der neuen RTL-Talkshow von Marco Schreyl zu sehen. Das Thema der Sendung lautete: „Botox to go oder Altern in Würde?“

Frau aus Kassel in RTL-Sendung: Erste Schönheits-Op nach radikalem Gewichtsverlust

Die Mutter einer Tochter aus Kassel, die für Unitymedia arbeitet, hat darauf eine klare Antwort: Ihr gefällt ihr gemachter Körper besser als der ursprüngliche. Angefangen hatte ihr Operationsmarathon vor fünf Jahren, nachdem sie fast 50 Kilogramm abgenommen hatte. Darüber spricht sie in der RTL-Sendung.

+ Blick zurück: Rahele Nematollahi vor den OPs © Privat

Frau aus Kassel bei RTL-Show: Bereits sechs Schönheits-Ops hinter sich

Nun sollte die überflüssige Haut weg. Dabei blieb es nicht: neue Zähne, eine Brustvergrößerung, eine Lippenaufspritzung und eine Oberschenkel-Operation folgten. Manchmal flog sie dafür bis zu Schönheitschirurgen nach Teheran.

Während sie von ihrer Tochter und den Eltern häufig höre „Du bist doch verrückt“, plant sie bereits weitere Veränderungen an ihrem Körper. „Ich bin süchtig“, gibt die Kasselerin zu. Nun will sie auch noch ihre Nase operieren lassen. „Das ist das einzige Körperteil, das noch original ist. Danach bin ich fertig“, sagt die Frau, um dann nachzuschieben: „Glaube ich zumindest“.

Frau aus Kassel bei RTL-Show Marco Schreyl" - Infos zur Sendung

Die RTL-Talkshow "Marco Schreyl" läuft seit dem 10.02.2020 täglich von montags bis freitags immer um 16 Uhr. Thematisch stehen gesellschaftliche Themen im Mittelpunkt, die "von Betroffenen, Experten und prominenten Gästen diskutiert werden", heißt es auf der Homepage von RTL. Auch eine Live-Sendung zu einem tagesaktuellen Thema soll es einmal die Woche geben. Sie Sendung mit Rahele Nematollahi aus Kassel ist bei RTL online abrufbar.

Von Bastian Ludwig/red

