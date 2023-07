Rückkehr: Musical „Bonifatius“ auf Domplatz nächstes Jahr

Die Hände einer Schauspielerin auf einem roten Vorhang. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit den beiden Stücken „Die Päpstin“ und „Bonifatius“ und einer neuen, erweiterten Zuschauertribüne auf dem Domplatz will Fulda im nächsten Jahr Musical-Fans anlocken. Erstmals seit der Open-Air-Premiere vor fünf Jahren wird „Bonifatius“ wieder vor dem Dom aufgeführt, wie die Stadt Fulda und der Veranstalter Spotlight Musical am Donnerstag mitteilten.

Fulda - Die Barockkirche soll mit visuellen Effekten noch stärker als 2019 in das Musical einbezogen werden.

Da gebe es bislang noch nicht ausgeschöpfte technische Möglichkeiten für Videoinstallationen und damit für „mehr Magic“, kündigte der Komponist und Geschäftsführer von Spotlight Musical, Dennis Martin, an. Die neue „Domplatz Arena“ soll künftig 6000 Zuschauerinnen und Zuschauer fassen können statt bislang 4500. Insgesamt acht Freilicht-Aufführungen sind geplant. Bonifatius - der Apostel der Deutschen, dessen Gebeine im Fuldaer Dom beigesetzt sind - wird von Thomas Borchert dargestellt werden.

Außerdem wird in der nächsten Saison im Schlosstheater das Musical „Die Päpstin“ als Neuinszenierung auf die Bühne kommen. Zum 20-jährigen Jubiläum von Spotlight Musical soll es zudem am 16. August 2024 eine Jubiläumsgala auf dem Domplatz geben, in der Höhepunkte aus acht Weltpremieren der Fuldaer Musikschmiede gezeigt werden. dpa