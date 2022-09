Drei Weltkriegsbomben in der Nähe von beliebtem hessischen Ausflugsziel gefunden

Von: Alexander Gottschalk

Die Seilbahn am Niederwald-Denkmal in Rüdesheim ist ein beliebtes Ausflugsziel in Hessen. Am Dienstag (20. September) werden in der Nähe mehrere Bomben entschärft. © Andreas Arnold/dpa

In Rüdesheim am Rhein sind drei Weltkriegsbomben gefunden worden. Polizei und Kampfmittelräumdienst sind im Einsatz.

Rüdesheim - In der Nähe eines beliebten hessischen Ausflugsziels läuft am Dienstagnachmittag (20. September) eine Bombenentschärfung. Wie die westhessische Polizei per Twitter mitteilte, wurden im Gebiet des Jagdschlosses Niederwald in Rüdesheim (Rheingau-Taunus-Kreis) drei Weltkriegs-Fliegerbomben gefunden.

Der Kampfmittelräumdienst, das Ordnungsamt sowie die Polizei seien mit „starken Kräften“ vor Ort, hieß es weiter. Die Fliegerstaffel aus Rheinland-Pfalz unterstütze den Einsatz mit ihrem Hubschrauber. Dem Wiesbadener Kurier zufolge ist das Areal bis zum Niederwald-Denkmal gesperrt. Auch die dortige Seilbahn stehe still.

Hessen: Evakuierung nach Bombenfund in Rüdesheim

Die Feuerwehr Rüdesheim berichtete auf Facebook, es habe eine Evakuierung gegeben. 45 Menschen seien zur Betreuung

ins Feuerwehrhaus Aulhausen gebracht worden. Auch Wald- und Weinbergswege rund um den Bombenfundort seien gesperrt. Erst Anfang des Monats hatten Einsatzkräfte in Wiesbaden erfolgreich eine Weltkriegsbombe entschärft. (ag)