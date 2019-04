Messer-Attacke: Opfer lebensgefährlich verletzt

Brutale Attacke: In Rüsselsheim hat ein 18-Jähriger mit einem Messer niedergestochen. Das Opfer wird lebensgefährlich verletzt.

Rüsselsheim - Ein 23-Jähriger ist in Rüsselsheim mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Mann wurde daraufhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Rüsselsheim: 18-Jähriger sticht Bekannten mit Messer nieder - Umstände unklar

Der mutmaßliche Täter - ein 18 Jahre alter Bekannter des Opfers - sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 18-Jährige soll am Freitag in der Nähe einer Sportsbar das Opfer in den Oberkörper gestochen haben.

Zu den Tatumständen war zunächst nichts bekannt. Der 23-jährige Mann war am Montag außer Lebensgefahr.

(dpa/red)

