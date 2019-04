Schießerei in Rüsselsheim: Details zu den Tätern

In Rüsselsheim hat es am frühen Samstagmorgen offenbar Schüsse gegeben - aktuell ist das Gebiet rund um die Waldstraße abgesperrt.

Update, 10:45 Uhr: Die Waldstraße ist weiterhin gesperrt. Wie lange die Sperrung noch anhält, ist derzeit noch unklar. Wie die Polizei soeben mitteilt, soll es sich bei dem Verletzten um einen 33-jährigen Rüsselsheimer handeln. Bei den Festgenommen handelt es sich um Mitglieder einer Familie, die die Beamten in einem Wohnhaus in der Waldstraße angetroffen haben. "Dabei handelt es sich um Deutsche im Alter zwischen 13 und 53 Jahren", so die Polizeisprecherin.

Schießerei in Rüsselsheim: Hier ist es aktuell gesperrt.

Update, 9.30 Uhr: Jetzt steht fest: In der Rüsselsheimer Innenstadt wurde scharf geschossen. Wie die Pressesprecherin der Polizei auch Anfrage mitteilt, wurden mehrere Einschusslöcher an zwei Fahrzeugen, die in der Waldstraße abgestellt waren, festgestellt. Derzeit fahndet die Polizei noch nach Tatbeteiligten, auch wurden noch keine Schusswaffen sichergestellt. "Wir wissen noch nicht, ob es sich nur um eine- oder mehrere Schusswaffen handelt", so die Polizeisprecherin. Man habe aber am Tatort mehrere Hülsen gefunden.

Aktuell ist die Waldstraße von der Friedensstraße bis zur Taunusstraße sowie im Bereich Ecke Kürbisstraße und Am Geiersbühl abgesperrt.

Erstmeldung, 27. April, 9 Uhr: Rüsselsheim - Am frühen Samstagmorgen, gegen 4 Uhr, hat es Schüsse in der Rüsselsheimer Innenstadt gegeben. Aktuell läuft eine Großfahndung nach den Beteiligten. Das Gebiet rund um die Waldstraße ist von der Polizei abgesperrt.

Schüsse am Europaplatz: Es gab neun Festnahmen

Wie die Rüsselsheimer Polizei und Staatsanwaltschaft berichten, hat es gegen vier Uhr morgens Schüsse in der Nähe des Europaplatzes in Rüsselsheim gegeben. Als die Polizei am Tatort eintraf, haben die Beamten zwei beschädigte Fahrzeuge und eine durch einen Streifschuss verletzte Person vorgefunden.

Rund 20 Personen seien zu diesem Zeitpunkt auf der Flucht durch die Rüsselsheimer Innenstadt in Richtung Waldstraße.

Nach einer Großfahndung konnte die Polizei neun Personen festnehmen, die in Verbindung mit der Tat gebracht werden. Sie sollten Mitglieder einer polizeilich bekannten Großfamilie sein. Zwecks Spurensuche und für weitere Ermittlungen ist das Gebiet rund um die Waldstraße derzeit noch abgesperrt.

Der Artikel wird aktualisiert.

