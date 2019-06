Transporter rammt Baugerüst – Fahrer am Steuer eingeschlafen?

Ein Transporter hat am Samstagvormittag an einer Brücke ein Baugerüst gerammt. Weil das Gerüst einzustürzen drohte, wurde die Straße gesperrt.

Rüsselsheim - Ein Transporter ist auf der Mainzer Straße in Rüssselsheim an einer Brücke gegen ein Baugerüst gefahren - nach ersten Ermittlungen der Polizei war der 24 Jahre alte Fahrer am Steuer eingeschlafen. Weil das Gerüst einzustürzen drohte, wurde die MAinzer Straße am Samstag für den Verkehr gesperrt, wie die Polizei mitteilte. Angaben über die Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen.

dpa

