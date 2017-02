Nach Kritik: Absage der Rap-Nacht beim Hessentag?

Rüsselsheim - Nach Kritik an der geplanten Rap-Nacht beim Hessentag im Juni in Rüsselheim ist Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU) dafür, die Veranstaltung abzusagen.

„Ich werde Donnerstag der Stadtverordnetenversammlung empfehlen, ihre Beschlussfassung zu revidieren“, teilte Burghardt am Mittwoch mit. Texte einiger Künstler waren als „sexistisch“ und „frauenfeindlich“ empfunden worden. Im vergangenen Jahr hatte der Magistrat mit dieser Begründung den Kartenvorverkauf für die Rap-Nacht gestoppt, die Stadtverordnetenversammlung dann aber grünes Licht gegeben. Zuletzt hatten der Zentralrat der Juden in Deutschland und andere jüdische Organisationen in einem „Offenen Brief“ die Stadt aufgefordert, den Auftritt des Sängers Kollegah wieder zu streichen. Der Sänger propagiere „Antisemitismus, Homophobie und Gewalt gegen Frauen“. (dpa)

