Rund 100.000 Euro Schaden bei Dachstuhlbrand

Teilen

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Beim Brand eines Dachstuhls an einem Wohnhaus im Main-Kinzig-Kreis ist ein Sachschaden von rund 100.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Freitagabend in Linsengericht niemand, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.