Saison des Rheingau Musik Festivals endet mit Verkaufsrekord

Blick auf das Kloster Eberbach. © Boris Roessler/dpa

Die 36. Saison des Rheingau Musik Festivals klingt mit einem Besucherrekord aus. Wenige Tage vor dem Abschlusskonzert am Samstag (2. September) im Kloster Eberbach bei Eltville sprachen die Veranstalter von einer Auslastung von 93 Prozent. 164 Konzerte an 28 Spielstätten etwa in Schlössern, Hallen, Weingütern und Kirchen beidseits des Rheins in Hessen und Rheinland-Pfalz standen auf dem Programm.

Eltville - Der Konzertreigen hatte unter dem Motto „Ein Sommer voller Musik“ am 24. Juni begonnen. Insgesamt rund 3200 Künstlerinnen und Künstler aus dem In- und Ausland standen auf den Bühnen. Darunter waren in jeweils mehreren Konzerten auch der Geiger Daniel Hope, die Cellistin Sol Gabetta, die Hornistin Sarah Willis, der Schlagzeuger Martin Grubinger und der Jazz-Allrounder Götz Alsmann.

Mit einem Etat von rund acht Millionen Euro und nur 25.000 Euro Förderung mit Steuergeld nennt sich das 1988 erstmals organisierte RMF „das größte privat finanzierte Festival Europas“ - dank Sponsoren und Kartenerlösen. dpa