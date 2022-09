Ab jetzt Sperrungen am Nordwestkreuz Frankfurt: Wissenswertes im Überblick

Von: Niklas Kirk

Platz zwei der meistbefahrenen Stellen in Hessen belegte 2021 laut BASt die A5 zwischen dem Bad Homburger Kreuz und dem Nordwestkreuz Frankfurt auf. Mehr als 132.000 Fahrzeuge kamen hier im vergangenen Jahr jeden Tag vorbei. © Arne Dedert/dpa

Aufgrund von Sanierungsarbeiten wird das Frankfurter Nordwestkreuz zeitweise gesperrt. Besonders die A5 ist betroffen.

Frankfurt – Seit Freitag (9. September) müssen sich Autofahrer in der Region Frankfurt im Bereich des Nordwestkreuzes auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten an den Rampen von der A5 zur A66 und den dafür notwendigen Sperrungen des Nordwestkreuzes. Das gab die Betreibergesellschaft bekannt. Ziel der baulichen Maßnahmen ist die grundlegende Fahrbahnerneuerung einer Rampe, bei der marode Asphaltschichten entfernt und durch neue ersetzt werden.

Das Vorhaben erstreckt sich vom 9. bis zum 19. September und gliedert sich in zwei Phasen. Während des Bauvorhabens wird es Autofahrern im ersten Bauabschnitt nicht möglich sein, in Fahrtrichtung Kassel von der A5 auf die A66 zu wechseln. Im zweiten Bauabschnitt gilt die gleiche Einschränkung in Fahrtrichtung Basel.

Nordwestkreuz Frankfurt: Beeinträchtigungen bis zum 19. September

Die Sperrungen und Umleitungen im Einzelnen:

A5 in Fahrtrichtung Kassel: Sperrung der Rampe von der A5 zur A66 in Fahrtrichtung Frankfurt-Miquelallee

von Freitag, 09.09.2022 ab 21:00 Uhr bis Freitag, 16.09.2022 18:00 Uhr.

Uhr bis Freitag, Umleitungen: Ab Westkreuz Frankfurt (A5/A648): Richtung Frankfurt-Stadtmitte via A648; Richtung Eschborn via A648 (Fahrtrichtung Wiesbaden).

A5 in Fahrtrichtung Basel: Sperrung der Rampe von der A5 zur A66 in Fahrtrichtung Frankfurt-Miquelallee

von Freitag, 16.09.2022 ab 18:00 Uhr bis Montag, 19.09.2022 5:00 Uhr .

bis Montag, . Umleitung: Weiterfahrt bis Westkreuz Frankfurt und via A648 (Richtung Wiesbaden) zur A66 in Richtung Frankfurt-Miquelallee (Stadtmitte).

Nordwestkreuz Frankfurt: Zusätzliche Sperrungen im zweiten Bauabschnitt

Durch die zusätzliche Sperrung der Verteilerfahrbahn auf der A5 in Richtung Süden ab dem 16. September, besteht im Bereich des Nordwestkreuzes eine erhöhte Staugefahr. Außerdem entfällt die Anbindung der L3005 aus Eschborn zur A66 in Richtung Frankfurt-Miquelallee ab dem 16. September mit Beginn der zweiten Bauphase. Hierzu wird eine Umleitung via Eschborner Dreieck (U9) eingerichtet.

Die Betreibergesellschaft Autobahn GmbH bittet die Verkehrsteilnehmer um eine umsichtige Fahrweise im Umleitungsbereich und Verständnis für die aufgrund der notwendigen Arbeiten unvermeidbaren Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bereits im August kam es durch Bauarbeiten und Sperrungen am Bad Homburger Kreuz zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (nki)