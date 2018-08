Ernteausfallschäden liegen bei 180 Millionen Euro

Wiesbaden - Die extreme Dürre der vergangenen Wochen hat in der hessischen Land- und Forstwirtschaft bisher zu Schäden in dreistelliger Millionenhöhe geführt.

Das Landwirtschaftsministerium schätzt, dass alleine die Bauern Ernteausfälle von bis zu 150 Millionen Euro zu verkraften haben; in der Forstwirtschaft werden Verluste von rund 30 Millionen prognostiziert. Insbesondere der Anbau von Futtermitteln ist nach Einschätzung des Ministeriums stark betroffen. In diesem Bereich drohen sich die Schäden auf mehr als 100 Millionen Euro summieren, da die Ausfälle bis zu 50 Prozent der geplanten Ernte betragen könnten. An zweiter Stelle stehen die Ackerkulturen, gefolgt von Sonderkulturen. Ein Ministeriumssprecher betonte am Freitag in Wiesbaden, dass es sich um erste Schätzungen handelt. Genauere Aussagen könnten erst nach dem Erstellen der Erntebilanz getroffen werden, die gegen Ende August vorliegen soll. (dpa)