Sechsstelliger Sachschaden bei Brand in Sägewerk

Schauenberg - Ein Brand in einem Sägewerk in Schauenburg im Kreis Kassel hat einen Sachschaden in sechsstelliger Höhe verursacht.

Das Feuer sei gestern Abend in einer von mehreren Hallen ausgebrochen und habe sie komplett zerstört, teilte die Polizei mit. Auch eine zweite Halle sei vom Feuer betroffen gewesen. 150 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes hätten das Feuer bis in den Morgen bekämpft, sagte ein Sprecher der Polizei in Nordhessen. Wie es zu dem Brand gekommen war, war zunächst unklar. Menschen wurden nicht verletzt. (dpa)

