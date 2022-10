Schauer, Gewitter und immer wieder etwas Sonne in Hessen

Blitze entladen sich während eines Gewitters. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Ein wechselhafter Wochenstart steht in Hessen bevor. Trübe Aussichten mit örtlichen Schauern und vereinzelten Gewittern verspricht dabei zunächst der Montag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 21 Grad. Ein paar Schauer begleiten auch die folgende Nacht, bei Tiefstwerten von 12 bis 9 Grad wird es stark bewölkt.

Offenbach - Am Dienstag geben die Wolken dann immer wieder den Blick auf etwas Sonne frei. Es bleibt meist trocken. Die Werte liegen zwischen 16 und 19 Grad. Erst in der Nacht zieht der Himmel wieder stärker zu und es kann regnen. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 6 Grad.

Sonnenschein gibt es teilweise wieder am Mittwoch, der zunächst stark bewölkt startet. Die Höchstwerte liegen bei 17 und 20 Grad. dpa