Schauer und Gewitter in Hessen

Teilen

Blick auf ein Rapsfeld während es regnet. © Thomas Warnack/dpa/Symbolbild

Mit vielen Schauern und Gewittern starten die Menschen in Hessen in den August. Nur selten lässt sich am Dienstagmittag mal die Sonne blicken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. In der Nacht ziehen sich die Regenschauer etwas zurück. Es kühlt auf 15 bis 12 Grad ab.

Offenbach - Der Mittwoch wird dann besonders ungemütlich. Starkregen und kräftige Gewitter sind laut den Metereologen erwartbar. Zudem kann es hageln und stürmen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 bis 22 Grad. In der Nacht bleibt eine dichte Wolkendecke am Himmel und es regnet. Die Tiefstwerte liegen bei 16 bis 13 Grad. dpa