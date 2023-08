„Wie herzlos kann man nur sein?“ Kleine Maus völlig verwahrlost auf Pferdekoppel gefunden

Von: Caspar Felix Hoffmann

In einem emotionalen Facebook-Post berichtet das Tierheim Mainz von einem herzzerreißenden Fund, der im Netz für Empörung sorgt – „Anzeige“.

Mainz – Einen emotionalen Facebook-Post veröffentlichte das Tierheim Mainz am Mittwoch (2. August): „Wie herzlos kann man sein?“, lautete die Frage, die den Beitrag einleitete. Mitarbeiter des Tierheims hatten am Montag (31. Juli) eine schwer kranke Maus auf einer Pferdekoppel gefunden, die offenbar dem Tod überlassen worden war.

Das Tier sei in einem erbärmlichen Zustand gewesen. „Zu schwach zum Laufen, abgemagert bis auf die Knochen, kaum noch Haare am Körper, dicke Kotklumpen an den Zehen, gedrehte Nägel und an allen vier Füßchen Ballengeschwüre“, beschrieb das Tierheim den Gesundheitszustand der Maus. „Was sind das nur für skrupellose Menschen, die ohne schlechtes Gewissen ihr eigenes Tier so verwahrlosen lassen, besser gesagt, zusehen, wie es langsam und qualvoll stirbt?“, fragten die Mitarbeiter weiter. Sie stellten klar, dass der Zustand des Tieres nicht innerhalb weniger Tage entstanden sein könne, sondern dass die Maus vermutlich über Monate unter katastrophalen Bedingungen gehalten worden sei.

Das Tierheim Mainz versuchte vergeblich, die verwahrloste Maus zu retten. © Tierheim Mainz

Tierheim Mainz: Kampf um das Leben einer kleinen Maus verloren

Die Mitarbeiter des Tierheims hätten versucht, der Maus zu helfen. „Wir waren natürlich sofort beim Tierarzt und haben die Maus den ganzen Tag engmaschig betreut.“ Die Maus habe sehr gekämpft und sei sichtlich dankbar für die Hilfe gewesen. Trotz aller Bemühungen endete der Tag tragisch: „Leider haben wir den Kampf verloren und konnten nur noch am späten Abend zum Notdienst und sie auf ihrer letzten Reise begleiten.“

Die Geschichte berührte viele Facebook-Nutzer. Unter dem Post sammelten sich schnell 400 Reaktionen – die meisten „traurig“ oder „wütend“ – und etwa 100 Kommentare. Ein Nutzer betonte, wie wichtig es sei, solche Fälle zu melden, „egal in welchem Verhältnis man zu dem Halter steht“. Ein anderer Nutzer äußerte die Hoffnung, dass jemand die Maus und den Besitzer erkennt und Anzeige erstattet.

Das Tierheim Mainz zeigte sich betroffen über das traurige Schicksal der kleinen Maus. „Wir sind sehr traurig, dass wir dir nicht mehr helfen konnten“, schrieben sie. Sie drückten ihre Hoffnung aus, dass der Verantwortliche nie wieder ein Tier bekommt. (cas)