Schiersteiner Brücke wird am Wochenende voll gesperrt

Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift „Gesperrt“. © David Young/dpa/Symbolbild

Bevor die Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 kommende Woche wieder freigegeben wird, müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer am Wochenende auf eine Vollsperrung einstellen. Von Freitag (11. August), 21.00 Uhr, bis Montag (14. August), 5.00 Uhr, wird die A643 zwischen Wiesbaden-Äppelallee und Mainz-Mombach gesperrt, wie die Autobahn GmbH in Wiesbaden am Montag mitteilte.

Wiesbaden/Mainz - Geplant seien unter anderem Arbeiten an einer Unterführung.

Aus Rüdesheim führt die Bedarfsumleitung U 22 auf die A671. Aus der Stadtmitte Wiesbadens gebe es eine Umleitung zur A60. Aus Mainz führt eine Umleitung über die A60 zum Mainspitz-Dreieck und von dort aus via A671 nach Wiesbaden, hieß es. Für Montag (14. August) ist nach einem Jahrzehnt der Bauarbeiten am Neubau der Rheinbrücke die komplette Freigabe geplant. Die symbolische Freigabe ist für den kommenden Sonntag geplant. dpa