Schiersteiner Kreuz: Abfahrt nach Frankfurt am Freitagabend gesperrt

Wiesbaden - Am kommenden Freitagabend müssen sich Autofahrer aus Richtung Mainz am Schiersteiner Kreuz auf eine Sperrung einstellen.

Betroffen ist die Abfahrt, die von der A 643 aus Mainz zur A 66 in Richtung Frankfurt führt, wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil am Montag mitteilte. Gesperrt wird die Rampe am Freitag um 22 Uhr bis Samstagmorgen um 6 Uhr. Eine ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über das Schiersteiner Kreuz zur Autobahn 66 in Richtung Rüdesheim und von dort über die A 643 zur A 66 Richtung Frankfurt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an der Fahrbahn. (dpa)

Autobahn-Ärger: Hier stehen Hessen häufig im Stau Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa