Schiffsunfall im Rhein sorgt für Behinderungen

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Ein Schiffsunfall auf dem Rhein hat am Freitag für Behinderungen im Fährverkehr südlich von Mainz gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich am Morgen ein rheinabwärts fahrendes Binnenschiff nahe dem rheinland-pfälzischen Nierstein am rechten Flussufer festgefahren.

Nierstein/Trebur - Der Fährverkehr musste deswegen zwischen Nierstein und Kornsand (Landkreis Groß-Gerau) auf der hessischen Seite des Rheins für mehr als sechs Stunden eingestellt werden. Mit Hilfe eines anderen Schiffes konnte der Havarist freigezogen werden und seine Fahrt fortsetzen.

Das Wasser- und Schifffahrtsamt suchte den Unfallbereich daraufhin auf Fehltiefen ab. Weil keine Veränderungen festgestellt wurden, konnte der Fährbetrieb seinen Betrieb wieder aufnehmen. Bei dem Unfall habe es weder Verletzte noch einen Wassereinbruch gegeben. dpa