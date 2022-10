Schläge im Linienbus: Berufungsprozess gegen Masken-Muffel

Eine Figur der blinden Justitia. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Weil er im Streit um seinen fehlenden Corona-Mundschutz Fahrgäste eines Linienbusses attackiert hat, muss sich am Mittwoch (9.15 Uhr) ein 29-Jähriger zum zweiten Mal vor Gericht verantworten. Das Amtsgericht Frankfurt/Main hatte ihn zu einer Haftstrafe von 16 Monaten ohne Bewährung verurteilt, dagegen hatte er Berufung eingelegt. Nun befasst sich das Landgericht mit dem Fall.

Frankfurt/Main - Der Angeklagte hatte im Dezember vergangenen Jahres in Frankfurt/Main zunächst einen Fahrgast mit zwei Faustschlägen attackiert. Auch die vom Fahrer benachrichtigten Polizisten griff der erheblich alhoholisierte Mann an. Die Berufungskammer will den Prozess an einem Verhandlungstag abschließen. dpa