Schlichtung vereinbart - Busfahrer streiken aber weiter

Wiesbaden/Offenbach - Verdi und die Arbeitgeber haben sich im Tarifstreit der Busfahrer zwar auf eine Schlichtung geeinigt - bis dahin soll der Ausstand aber fortgeführt werden.

Es soll ein Schlichtungsverfahren geben: Das teilten die Gewerkschaft Verdi und der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer am nach mehrstündiger Verhandlung mit. Allerdings solle weitergestreikt werden, bis ein Termin für die Schlichtung feststehe, sagte eine Verdi-Sprecherin. Die Arbeitgeberseite ging davon aus, dass das Verfahren frühestens am kommenden Montag beginnen könne. Bis Sonntagabend müssen sich die Fahrgäste daher weiterhin auf Stillstand einstellen.

„Die Busse fahren ab Montag wieder mit Beginn der Frühschicht.“ Die Arbeitgeber reagierten mit Unverständnis auf die Fortführung des Ausstands. „Spätestens an dem Punkt, wo eine Schlichtung verabredet ist, sollten Streiks unverzüglich beendet werden“, sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan laut Mitteilung. Auch sonst sei man enttäuscht: „Wir hatten für die Verhandlungen ein verbessertes Angebot auf bis zu 13,78 Euro Stundenlohn vorgelegt in der Erwartung, heute zum Abschluss zu kommen.“

Verdi-Sprecherin Fritzel begründete die Fortführung des Streiks damit, dass noch kein Verhandlungsergebnis vorliege. Es sei auch gar nicht über die Forderungen der Gewerkschaft verhandelt worden. "Die Schlichtung ist ein Kompromiss." Anders komme man nicht weiter. Am elften Streiktag in Folge hatten am heutigen Donnerstag wieder zahlreiche Busfahrer in mehreren hessischen Kommunen ihre Arbeit niedergelegt. Schwerpunkte der Streiks waren nach Gewerkschaftsangaben erneut Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda. Erwartet wurde, dass es in den nächsten Tagen in Darmstadt auch wieder Solidaritätsstreik der Straßenbahnfahrer geben wird.

In dem Tarifstreit hatten die Arbeitgeber zuletzt eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 angeboten, die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit zwölf auf 13,50 Euro. (dpa)

Busstreik in Hessen: Bilder Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © dpa