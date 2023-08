„Sie trauert sehr“: Hunde-Oma Stormy sucht nach Schicksalsschlag ein neues Zuhause

Von: Jacob von Sass

Die 13-jährige Hündin Stormy kommt auf ihre alten Tage in das Tierheim in Limburg. Ihr trauriges Schicksal rührt die Menschen im Internet.

Limburg – Bei einigen Geschichten wird einem wirklich schwer ums Herz. So auch, wenn man von dem traurigen Schicksal der 13-jährigen Hündin Stormy hört, die jetzt unverschuldet in das Tierheim Limburg (Landkreis Limburg-Weilburg) kam. Im Gegensatz zu vielen anderen dramatischen Fällen wurde die Hunde-Oma nämlich nicht ausgesetzt oder ähnliches, sondern musste zwangsläufig in die Obhut der Aufnahmestation Im Staffeler Wald gegeben werden.

Herrchen an Demenz erkrankt: Hunde-Oma landet unverschuldet im Tierheim Limburg

Da ihr ehemaliger Besitzer schwer an Demenz erkrankte, konnte er sich nicht mehr um die Hündin der Rasse „Kopov Bracke“ kümmern. In letzter Zeit ging Stormy daher immer wieder auf eigene Faust spazieren, was wiederum eine Gefahr für den Straßenverkehr darstellte. Da ihr Herrchen aufgrund seiner schweren Krankheit jetzt in ein Pflegeheim umziehen musste, kam sie in das Tierheim in Limburg.

Tierheim Limburg sucht neues Zuhause für Hunde-Oma Stormy

Dieses teilte am Sonntag (20. August) einen Aufruf auf der Social-Media-Plattform Facebook und sucht über diesen nach Hunde-Liebhabern, bei denen die 13-Jährige ihren Lebensabend verbringen kann. Laut der Einrichtung ist sie Menschen gegenüber freundlich, jagt aber Katzen hinterher. Gerne geht die Hunde-Oma spazieren. Sie ist entwurmt, gechippt, geimpft und kastriert.

Mittlerweile wurde der Post des Tierheims über 50-mal geteilt und die Menschen sind berührt von Stormys schlimmen Schicksal. So schreibt Nadine Christel: „Wieder so traurig.“ Auch Nutzerin Wi Ju scheint die Geschichte nahezugehen und kommentiert: „Viel Glück Stormy. Ich hoffe, du findest nochmal ein schönes Zuhause.“

Tierheim Limburg über Hunde-Oma Stormy: „Versteht nicht, was los ist“

Diesem Wunsch kann man sich eigentlich nur anschließen. Momentan scheint es Stormy nämlich nicht sonderlich gutzugehen. „Im Moment versteht sie nicht was los ist und trauert sehr“, so das Tierheim Limburg auf seiner Facebook-Seite. (Jakob von Sass)

