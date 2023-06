Schlüsselbeinbruch: Frankfurter Knauff verpasst U21-EM

Ansgar Knauff, Spieler der deutschen U21-Nationalmannschaft, bei einer Medienrunde im Trainingslager. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Knapp eine Woche vor ihrem EM-Start muss die deutsche U21 einen erneuten Ausfall verkraften. Offensivspieler Ansgar Knauff reist verletzungsbedingt ab.

Prad - Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss die EM-Endrunde ohne Ansgar Knauff bestreiten. Der 21 Jahre alte Stürmer von Eintracht Frankfurt zog sich im Testspiel gegen die Schweiz am Freitag einen Schlüsselbeinbruch zu, wie die Frankfurter sowie der Deutsche Fußball-Bund am Samstag mitteilten. Knauff ist bereits aus dem Trainingslager in Südtirol abgereist und auch schon operiert worden.

„OP gut überstanden“, hieß es am Samstagabend auf Knauffs Instagram-Kanal. Auf einem Foto ist der Torjäger im Krankenbett mit erhobenem Daumen zu sehen. „Es ist gerade nicht leicht, die richtigen Wort dafür zu finden“, wurde Knauff zitiert. Er sei „natürlich extrem enttäuscht“, wolle aber stärker wieder zurückkommen.

„Die Nachricht von Ansgars Verletzung hat uns alle schwer getroffen. Sein Ausfall ist für ihn persönlich unheimlich schade und für das gesamte Team ein großer Verlust - jetzt müssen wir noch enger zusammenrücken“, sagte Cheftrainer Antonio Di Salvo laut DFB-Mitteilung. Wie lange Knauff ausfallen wird, war zunächst unbekannt. Sein Verein rechnet allerdings mit einem längeren Fehlen.

Wer für den Stürmer nachnominiert wird, werde zeitnah entschieden, erklärte Di Salvo. Entsprechend der UEFA-Regularien kann der DFB auch nach Bekanntgabe des offiziellen Kaders noch eine Nachnominierung vornehmen. Bereits Mitte der Woche mussten Jordan Beyer (FC Burnley) und Jan Thielmann (1. FC Köln) verletzungsbedingt abreisen.

Die EM findet vom 21. Juni bis 8. Juli in Georgien und Rumänien statt. Deutschland geht als Titelverteidiger an den Start. Am Sonntag bricht das DFB-Team zunächst nach Georgien auf, wo es am Donnerstag (18:00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel in die U 21-EURO startet. dpa