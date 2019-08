Frikadelle von Seniorin beschäftigt Einsatzkräfte

Eine Frikadelle hat im Hochtaunuskreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Sie sollte eigentlich als nächtlicher Imbiss dienen.

Schmitten – Eine Bewohnerin des Seniorenheims in Schmitten im Kreis Hochtaunus bekam in der Nacht Appetit. So entschloss sie sich, das im Kühlschrank gelagerte Hackfleisch kurzerhand zuzubereiten – in Form einer Frikadelle. Die frisch eingekaufte Paprika und ein paar Kartoffeln noch dazu – das klang nach einem wahren Festmahl um 3 Uhr nachts.

Schmitten: Frikadelle fängt Feuer

Zunächst bereitete das Anbraten auch keine größeren Probleme. Aus bislang unerfindlichen Gründen fing die Frikadelle doch Feuer – und sorgte damit für eine starke Rauchentwicklung in der Wohnung der Seniorin.

Die Feuerwehr musste mit Einsatzfahrzeugen in Schmitten anrücken und das nächtliche Kochen unterbrechen.

Der Einsatz dauerte rund 50 Minuten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die nächtliche Köchin kann ihre Wohnung jedoch vorerst nicht mehr bewohnen.

