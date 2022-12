Schnee-Chaos und Glatteis im Taunus? Das ist die aktuelle Lage

Von: Rebecca Röhrich

Heftige Schneefälle und Glatteis fordern den Verkehr rund um den Feldberg im Taunus heraus. Der RMV meldet bereits erste Probleme. Die aktuelle Lage in unserem News-Ticker.

Feldberg (Ts.) - Eisige Temperaturen und Schnee sorgen rund um den Feldberg im Taunus in Hessen und sogar in Frankfurt für vorweihnachtliche Gefühle - und jedes Jahr für Verkehrsbehinderungen und Straßensperren. Besonders am Wochenende wird es bei Schnee in dem beliebten Naherholungsgebiet eng. Vergangenes Jahr musste sogar die Polizei wegen Schnee und Glatteis den Verkehr am Feldberg regeln, weil der Ansturm so groß war. Kurz vor dem 4. Advent stehen die Chancen nicht schlecht, dass es auch im Winter 2022/2023 zu einem erneuten Schnee-Chaos im Taunus kommt.

Schnee und Glatteis im Taunus: Ausfälle und Verspätungen beim RMV

Zumindest am Donnerstag (15.12.2022) können sich Winterfreunde freuen: Laut dem Tourismusmanagement des Taunus liegen auf dem Kleinen Feldberg bereits sieben Zentimeter Schnee. Bis zum Nachmittag werden weitere Schneefälle und Temperaturen bis zu -8 Grad erwartet. Der RMV meldete am Morgen für den Hochtaunuskreis und den Rheingau-Taunuskreis bereits erste Verkehrsbehinderungen aufgrund der Witterung. Betroffen sind die Fahrgäste der Buslinien 171, 245, 262, 265, 273, 274, X26:

Bereits jetzt appelliert das Tourismusmanagement des Taunus an die Besucher, möglichst die tieferliegenden Parkplätze anzufahren und auf eine Parkplatzesuche auf dem Gipfel des Großen Feldberges zu verzichten. (Rebecca Röhrich)