Schnee und Glätte in Hessen: Andrang auf der Wasserkuppe

Wintersportler drängen sich morgens am Kinderlift und der Skischule auf der Wasserkuppe.. © Frank Rumpenhorst/dpa

Schnee und Glätte haben am Wochenende erneut für winterliche Wetterverhältnisse im Nordosten von Hessen gesorgt. Der Schneefall halte noch bis zum Sonntagabend an, mit Neuschneemengen zwischen eins bis fünf Zentimetern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Die Polizei berichtete am Sonntagmittag von erhöhter Glättegefahr auf den Straßen im Schwalm-Eder-Kreis.

Offenbach - Auch im osthessischen Raum war der Winterdienst demnach viel im Einsatz. Witterungsbedingte Unfälle und Verkehrsbehinderungen blieben aber zunächst aus.

Die Parkplätze rund um die Wintersportgebiete auf der Wasserkuppe waren am Sonntagmittag alle voll. Die Polizei bat, diese nicht mehr aufzusuchen. Straßen mussten bis zum Mittag aber noch keine gesperrt werden. „Die Skilifte sind momentan ausgelastet, es kommt aber nicht zu Wartezeiten für die Wintersportler“, erklärte ein Sprecher der Skilifte Wiegand auf der Wasserkuppe am Sonntagmittag. Ein heftiger Wintereinbruch Mitte der Woche hatte den Skibetrieb dort zeitweise gestoppt, erst am Freitag konnte er wieder aufgenommen werden.

In der Nacht zum Montag erwarten die Meteorologen noch geringen Schneefall im Norden und Osten von Hessen, zum Teil müsse auch mit gefrierendem Sprühregen gerechnet werden. Bei Tiefstwerten zwischen minus zwei und plus zwei Grad seien glatte Straßen möglich. Auch zu Beginn der neuen Woche bleibe es weiterhin trüb. Die Wetterexperten erwarten am Montag Höchsttemperaturen zwischen eins und fünf Grad, in Gipfellagen um minus drei Grad. Erst am Dienstag dürfte sich dann wieder die Sonne zeigen, bei maximal fünf Grad, so die Wetterexperten. dpa