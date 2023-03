Schnee und Glätte in Hessen: Zahlreiche Unfälle - Wetterwarnungen für fast ganzes Land

Von: Florian Dörr

Schneefall und Glätte sorgen am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen in Hessen. Bereits am Dienstag hatte es Unfälle gegeben.

Kassel/Fulda - In weiten Teilen Hessens hat es in der Nacht zum Mittwoch (8. März) noch einmal merklich geschneit. Vielerorts ist die Schneedecke sogar geschlossen. Das hat massive Auswirkungen auf den Verkehr. Vor allem in Nord- und Osthessen kam es in der Nacht und am Morgen zu zahlreichen Unfällen.

Unter anderem krachte es auf der L3206 zwischen Neuhof und Giesel im Landkreis Fulda. Hier war nach ersten Erkenntnissen der Polizei auf glatter Straße ein Pkw in einen Linienbus gerutscht. Die Autofahrerin wurde verletzt. Auch die B458 bei Poppenhausen im Landkreis Fulda musste nach einem Glatteis-Unfall am Mittwochmorgen vollgesperrt werden. Hier war nach Angaben der Polizei ein Pkw in einen aufgrund von Schneeglätte querstehenden Lkw gefahren. Offenbar gab es eine leicht verletzte Person.

Schnee und Glätte in Hessen: Unfälle vor allem in Nord- und Osthessen

Bereits am Dienstagabend hatte es in Nordhessen deutlich über 20 Unfälle gegeben. Das berichtet die Polizei in Kassel. Die meisten Unfälle seien auf den Schnee zurückzuführen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Drei Lastwagen blieben liegen und kamen erst von der Stelle, nachdem gestreut wurde. Die Polizei musste zeitweise sogar die Auf- und Abfahrt der A44 in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner-Kreis) komplett sperren: Mehr als zehn Zentimeter Neuschnee sorgten dort für Probleme.

Die Räumdienste sind an vielen Orten in Hessen im Einsatz. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber/Imago

Schnee und Glätte in Hessen: DWD-Warnungen teils bis in den Nachmittag

Die Räumdienste sind nach Schneefall und Glätte in Hessen im Dauereinsatz. Dennoch kommt es teilweise zu „erheblichen Verkehrsbehinderungen“, wie die Polizei in Osthessen erklärt. Autofahrer sollten ihre Fahrweise an die Witterungsverhältnisse anpassen.

Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat derweil diverse Warnungen für fast ganz Hessen herausgegeben. Einzig einige wenige Orte in Südhessen sind nicht betroffen. In den meisten Regionen wird demnach weiterhin vor Schneefall und Glätte teilweise bis in den Nachmittag gewarnt.