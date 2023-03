Schnee und Glätte sorgen für Verkehrsprobleme

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. © Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Schnee und Glätte haben am Mittwochmorgen in verschiedenen Teilen Hessens für Einschränkungen im Verkehr gesorgt. Die Polizeipräsidien in Südost- und Osthessen berichteten von verschiedenen Glätteunfällen. In Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) sei eine Mutter mit zwei Kindern mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen, wobei alle drei verletzt wurden.

Offenbach/Fulda - Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar.

Bei Schlüchtern (auch Mainz-Kinzig-Kreis) geriet ein Lastwagen ins Rutschen und blockierte die Ausfahrt einer Landstraße, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In Wächtersbach habe sich ein Auto überschlagen und sei im Straßengraben gelandet - mutmaßlich ebenfalls aufgrund der Wetterbedingungen, hieß es. Bei Haiger im Lahn-Dill-Kreis rutschte ein Lkw in den Straßengraben, der Fahrer blieb unverletzt. Einem Sprecher zufolge kam es im Lahn-Dill-Kreis zu einer Reihe weiterer Glätteunfälle, Verletzte habe es nicht gegeben.

In verschiedenen Teilen Hessens war der Busverkehr beeinträchtigt. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) meldete beispielsweise wetterbedingte Ausfälle und Verspätungen im Rheingau-Taunus-Kreis, Hochtaunuskreis, Vogelsbergkreis, Main-Taunus-Kreis und im Landkreis Gießen.

Am Mittwochvormittag gibt es teils Schneeregen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Vor allem im Bergland ist mit Schnee und Glätte zu rechnen. Im Tagesverlauf sollen die Schauer nachlassen, die Temperaturen erreichen in der Spitze fünf bis neun Grad.

In der Nacht auf Donnerstag rechnen die Meteorologen gebietsweise mit Glätte. Donnerstag wird es bei Höchstwerten von 9 bis 14 Grad milder, nach anfänglicher Bewölkung erwartet der DWD Auflockerungen. Freitag wird es oftmals heiter bei sehr milden Höchstwerten von 16 bis 19 Grad, in Hochlagen bis zu 13 Grad. dpa