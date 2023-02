Schnee und Regen sorgen in Hessen für Glätte

Die Sonne kommt hinter Regenwolken hervor. © Annette Riedl/dpa/Symbolbild

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet in einigen Teilen Hessens mit Schnee und Schneeregen. Schon ab Freitagmittag kann es in der Nordhälfte oberhalb 400 bis 600 Metern Schneefall und Schneeschauer geben. Dabei ist auch Glätte möglich. Oberhalb von rund 600 Metern kann es ein bis drei Zentimeter Neuschnee geben.

Offenbach - In der Nacht zum Samstag sind vor allem im Norden und in der Mitte weitere Schauer möglich. Dabei fällt teils bis in tiefe Lagen Schneeregen oder Schnee. In tiefen Lagen sieht der DWD aber nur geringe Glättegefahr durch Schneematsch oder überfrierende Nässe. dpa