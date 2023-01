Schneedecke lockt Wintersportler auf Wasserkuppe

Ein Auto fährt hinter einem schneebedeckten Zweig über die Straße. © Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Gute Schneeverhältnisse haben am Samstag erneut Wintersportler und Ausflügler in die Hochlagen der Rhön gelockt. Bereits am Mittag meldete die Polizei in Fulda, dass es rund um die Wasserkuppe so gut wie keine Parkplätze mehr gebe. Die Beamten empfahlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Gersfeld/Fulda - Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) lagen auf dem 950 Meter hohen Berg bis zu 23 Zentimeter Schnee. Zu Beginn der kommenden Woche erwartet der DWD dort weitere Niederschläge. Mehr als fünf bis zehn Zentimeter werden dabei jedoch kaum fallen, wie ein Meteorologe in Offenbach sagte. dpa