Schnellstes Finanzamt in Hessen

Offenbach/Hanau - Deutschlands schnellstes Finanzamt liegt in Hessen. Das Finanzamt Bensheim/ Außenstelle Fürth braucht für die Bearbeitung einer Steuererklärung im Schnitt nur 27,3 Tage. Das geht aus einer umfangreichen Datenerhebung des Portals Lohnsteuer-kompakt.

de hervor.

Die regionalen Unterschiede beim Umgang mit Steuererklärungen in Deutschlands Finanzämtern sind erstaunlich groß. Darauf macht Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer kompakt aufmerksam. „Deshalb müssen einige Arbeitnehmer bis zu dreimal so lange auf ihren Steuerbescheid warten“, stellt er mit Blick auf die Ergebnisse einer Untersuchung seines Unternehmens fest.

Für die Untersuchung wurden 200 000 Einkommensteuererklärungen ausgewertet, die zwischen Juni 2016 und Mai 2017 über das Portal eingingen. In die Auswertung flossen zudem Erfahrungen von 506 Finanzämtern ein, bei denen jeweils mindestens 25 Erklärungen eingereicht worden waren.

Das Rennen um das bundesweit am schnellsten arbeitende Amt machte das Finanzamt Bensheim/Außenstelle Fürth – dort dauerte es nur gut 27 Tage, bis ein Steuerbescheid ausgestellt wurde. Damit arbeitete das Amt dreimal so schnell wie die langsamste Behörde mit 86 Tagen in Bremerhaven. Weitere Ergebnisse (durchschnittliche Bearbeitungszeiten) von Finanzämtern aus Rhein-Main: Hanau: 55 Tage; Dieburg: 48 Tage; Offenbach 1: 54 Tage; Offenbach 2: 56 Tage und Langen: 65 Tage.

Durchschnittlich benötigen die deutschen Finanzämter derzeit 53 Tage, um die Einkommensteuererklärung zu bearbeiten und einen Bescheid auszustellen, wie die Studie ergab. Damit verlangsamten sich die Ämter um einen knappen halben Tag im Vergleich zur Studie des vorangegangenen Jahres. Wie die aktuelle Untersuchung weiter ergab, landete Berlin im Vergleich der Bundesländer mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 45,2 Tagen auf Platz eins. Am längsten warten demnach die Bremer auf ihren Steuerbescheid.

Vorjahressieger Hamburg rutschte auf den vierten Platz, den zweiten und dritten Platz belegten die Länder Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt. Berlin gewann zwei Ränge dazu. Bremen ist erneut das Schlusslicht: Dort dauerte die durchschnittliche Bearbeitung der Steuererklärung 71,8 Tage – auch wenn es im Vorjahr sogar noch 80,1 Tage waren. Am deutlichsten verschlechterte sich Sachsen, das Bundesland verlor vier Plätze und landete auf dem elften Rang. J psh/afp