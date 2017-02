Hund an Baum erhängt: Polizei ermittelt Halter

Schöffengrund - Die Polizei hat den Halter des Hundes ermittelt, der vergangene Woche erhängt in einem Wald in Mittelhessen aufgefunden wurde.

„Die Ermittlungen sind in alle Richtungen offen“, teilte Polizeisprecher Guido Rehr mit. Zuvor hatte die „Wetzlarer Neue Zeitung“ über die neuen Ermittlungsergebnisse berichtet. Einen Tatverdächtigen gebe es noch nicht, sagte der Sprecher weiter. Auf einen öffentlichen Zeugenaufruf am Montag gingen noch am selben Abend erste Hinweise auf den Halter bei der Polizei ein. Die Ermittler hoffen nun, bald auch Näheres über den mutmaßlichen Tierquäler herauszufinden.

+ © Polizei Ein Spaziergänger informierte am Montag vergangene Woche die Polizei. Sei Hund hatte eine Witterung aufgenommen und ihn zu dem an einem Baum hängenden Hund geführt. Der dunkelgraue Hüte- oder Schäferhundmischling war etwa zwei Jahre alt, der rechte Hinterlauf wurde vor kurzem rasiert - an dieser Stelle ist eine OP-Narbe zu erkennen. Die Polizei bittet weiterhin Zeugen, sich zu melden. (jo/dpa)

