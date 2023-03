Schoeller bewirbt sich um Oberbürgermeisteramt

Teilen

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

In Kassel wird am Sonntag in einer Stichwahl über den künftigen Oberbürgermeister abgestimmt. Die gut 145.000 Wahlberechtigten können nur für oder gegen den Kandidaten der Grünen, Sven Schoeller, votieren. Denn der amtierende OB Christian Geselle hatte sich aus der Stichwahl zurückgezogen, obwohl er den ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit 31,5 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

Kassel - Die Entscheidung begründete der 47-Jährige unter anderem mit einer Diffamierungskampagne und dem aus seiner Sicht schlechten Ergebnis. 2017 war Geselle als Kandidat der SPD angetreten und hatte im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit geholt. Nachdem er sich im vergangenen Jahr mit Teilen der Partei überworfen hatte, war er jetzt als unabhängiger Bewerber ins Rennen gegangen. Vor wenigen Tagen erklärte er seinen Austritt aus der SPD.

Der zweitplatzierte Schoeller geht nun alleine in die Stichwahl. Die Wahllokale sind von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Stimmt die Mehrheit der Wähler für den 50-Jährigen, wird er Kassels neuer OB. Andernfalls muss das komplette Wahlverfahren inklusive der Aufstellung von Wahlvorschlägen wiederholt werden. dpa