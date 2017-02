Schon wieder brennen Heuballen in Maintal

Bischofsheim - Schon wieder werden Strohballen ein Raub der Flammen. In der zweiten Nacht in Folge muss die Feuerwehr zu einem Einsatz in Maintal-Bischofsheim ausrücken.

Dieses Mal brennen knapp 250 Heuballen in der Bruno-Deßler-Straße. Knapp 50 können die Einsatzkräfte gerade noch vor den Flammen retten. Schon am Mittwochabend hatte die Feuerwehr alle Hände voll zu tun: Rund 500 Strohballen geraten in Brand. Der Geruch des Feuers zieht sogar bis nach Offenbach. Der Einsatz ist erst gegen 16 Uhr am Donnerstag beendet, weil beobachtet werden musste, ob sich Glutnester wieder entzünden. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen. Zeugen melden sich am besten unter der 06181/4302-0. (jo)