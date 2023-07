Nach Schottergärten-Verbot in Hessen: Was sind die Alternativen?

Von: Stefanie Lipfert

Seit Mai geht Hessen mit einem neuen Naturschutzgesetz gegen Schottergärten vor. Doch was sind mögliche Alternativen zu den Steingärten?

Frankfurt - Am 25. Mai verabschiedete der Landtag in Wiesbaden das Verbot von Schottergärten als Novelle des hessischen Naturschutzgesetzes. Laut dem Umweltministerium ist Hessen „das erste Bundesland, das den Schutz der Nacht als Ziel seines Naturschutzes gesetzlich verankert“.

In Hessen heißt es nun: Schluss mit Schotter-Gärten. Ziel der Schottergärten ist es, das Wachsen von Wildpflanzen zu verhindern. Um sich Zeit- und Arbeitsaufwand zu ersparen, haben viele Hausbesitzer in den letzten Jahren auf die steinigen Vorgärten gesetzt, ganz nach dem Motto: „Weniger ist mehr“.

Die „Gärten des Grauens": Schottergärten sehen nicht nur hässlich aus, sondern auch problematisch für das Öko-System.

Schotter-Garten in Hessen: Viele Nachteile für die heimische Natur

In der Vergangenheit haben immer mehr Gartenbesitzer eher auf Schotter, als auf Pflanzen gesetzt. Nicht nur, dass der graue Steingarten für viele „Gärten des Grauens“ sind, laut dem Naturschutzbund (NABU) habe Schotter sehr viele ökologische Nachteile: Die sperliche Bepflanzung biete Insekten und Vögeln wenig bis keine Nahrung - auch Kleintiere finden dort keinen Unterschlupf.

Vor allem in urbanen Räumen bieten Gärten für die heimische Tierwelt ein Ersatzbiotop. Durch die Großstädte wird die Artenvielfalt in den ländlichen Raum verdrängt - um die Tierwelt zu sichern, braucht es die Gärten. Laut NABU werden in einigen Fällen Pestizide zur Bekämpfung ungebetener Pflanzen eingesetzt. Diese Gifte töten alles Leben auf der Fläche und im Boden.

Nicht nur für die Biodiversität seien Schotter-Gärten keine gute Option, laut dem NABU könne Regenwasser kann nicht mehr versickern. Dies wirke sich negativ auf die Grundwasserneubildung aus. Nach Angaben des MDR haben Pflanzen darüber hinaus positive Auswirkungen auf das Mikroklima, denn: Sie binden Staub und Schadstoffe aus der Luft und senken gleichzeitig die Umgebungstemperatur.

Schottergarten-Verbot in Hessen: pflegeleichte Gärten sind die Alternative

Welche Alternativen gibt es für Hausbesitzer? Für einen pflegeleichten Garten muss man nicht direkt zu Schotter greifen - die heimische Natur hat viele Alternativen zu bieten, welche Arbeit sparen und gleichzeitig gut aussehen. Um sich Arbeitsaufwand im Garten zu sparen, sind Pflanzen, die gut mit Wärme und wenig Wasser zurechtkommen, eine gute Wahl.

Der NABU hat einige Tipps, wie man naturnahe und pflegeleichte Gärten als Alternative zum Schottergarten anlegen kann: Zwiebeln, heimische Wildstauden, Rosen und Kleinsträucher sind pflegeleicht und wirken farbenfroh. Aber auch für schattige Vorgärten gibt es passende Pflanzen. Sträucher mit Gräsern, Farnen, Stauden, Einsaaten und Zwiebelpflanzen sind hierfür Ideal.

Pflegeleichte Blumen statt Kies: Zum Beispiel die Kamille eignet sich für ehemalige Schotterflächen.

Auch bodendeckende Pflanzen breiten sich über größere Flächen aus und unterdrücken unerwünschte Kräuter. Diese praktische Eigenschaft können Schottergarten-Besitzer nutzen. Werden Bodendecker zusätzlich mit Gräsern und Stauden angelegt, entsteht ein Garten, der wenig Arbeit macht.

Schluss mit Schotter-Gärten in Hessen: So baut man Schotterflächen zurück

Wenn man sich dafür entscheidet, den Schottergarten zurückzubauen oder ihn naturnaher zu gestalten, gibt der Naturschutzbund einige hilfreiche Tipps dafür: Für den Rückbau von Schotterflächen muss der Schotter entfernt werden. Dieser könne dann beispielsweise als Steinhaufen für Eidechsen und Insekten wiederverwendet werden. Auch das Vlies muss entfernt werden. Im nächsten Schritt müsse der Boden umgebrochen und mit Kompost wiederbelebt werden. (Stefanie Lipfert)

Tipps für die Umgestaltung des Gartens:

Die richtigen Pflanzen für den richtigen Standort finden : Nicht jede Pflanze wächst überall. Gartenbücher und Internetrecherchen helfen dabei, geeignete Pflanzen für den jeweiligen Standort zu finden.

: Nicht jede Pflanze wächst überall. Gartenbücher und Internetrecherchen helfen dabei, geeignete Pflanzen für den jeweiligen Standort zu finden. Zeit einplanen und Geduld haben: Pflanzen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und nicht jede Pflanzung wird aufgrund von Wetter und Bodenbedingungen funktionieren.

Pflanzen brauchen Zeit, um sich zu entwickeln und nicht jede Pflanzung wird aufgrund von Wetter und Bodenbedingungen funktionieren. Der Natur ihren Raum lassen: Wilde Ecken im Garten sind für die Natur sehr wertvoll, weil Insekten und Vögel dort Nahrung und Verstecke finden.

Wilde Ecken im Garten sind für die Natur sehr wertvoll, weil Insekten und Vögel dort Nahrung und Verstecke finden. Akzente setzen durch Hecken und Sträucher: Schlehen und Mispeln beispielsweise sind pflegeleicht und bieten Tieren Unterschlupf.

Schlehen und Mispeln beispielsweise sind pflegeleicht und bieten Tieren Unterschlupf. Ziergräser und Stauden pflanzen: Ziergräser bieten guten Sichtschutz und Stauden können sich bei günstigen Bedingungen gut vermehren. Somit muss der Garten nicht jedes Jahr neu bepflanzt werden.