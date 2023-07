Schülerzahl in Hessen steigt bis 2040 um 7,7 Prozent

Eine Schülerin meldet sich im Unterricht. © Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den allgemeinbildenden öffentlichen und privaten Schulen in Hessen dürfte bis 2040 nach Berechnung des Statistischen Landesamtes um 7,7 Prozent steigen. Für das kommende Schuljahr geht die Schülervorausberechnung von rund 683.000 Schülerinnen und Schülern an diesen Schulen aus, 2040 dürften es demnach 735 400 Schülerinnen und Schüler sein, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte.

Wiesbaden - In diesem Schuljahr hatten nach Angaben des hessischen Kultusministeriums gut 673.000 Schülerinnen und Schüler eine allgemeinbildende öffentliche oder private Schule besucht.

Von den für das kommende Schuljahr vorausberechneten 250.000 Grundschulkindern werden rund 63.700 Kinder in die erste Klasse gehen. Die Zahl der Grundschulkinder in Hessen werde sich zunächst voraussichtlich bis zum Schuljahr 2026/2027 auf 263.400 Kinder erhöhen, was einem Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2023/2024 entspräche. Nachdem diese Höhepunkt erreicht sei, dürfte die Zahl bis zum Ende des Vorausberechnungszeitraumes 2040 wieder auf 244.500 Kinder zurückgehen, das wären 2,2 Prozent weniger als 2023/2024. Mit 57.300 Kindern werden in Hessen im Jahr 2040 den Berechnungen zufolge 10 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler in der ersten Klasse unterrichtet als 2023/2024.

In den Sekundarstufen komme es bis 2040 zu einem deutlichen Anstieg. Ab dem kommenden Schuljahr dürften den Berechnungen zufolge 342.200 Kinder und Jugendliche die Sekundarstufe I besuchen, also die 5. bis 10. Klasse. 67.900 Schülerinnen und Schüler seien in der Sekundarstufe II, also der Oberstufe, zu erwarten. Zum Ende des Vorausberechnungszeitraumes 2040 seien es dann voraussichtlich 387 900 Personen in der Sekundarstufe I (plus 13,4 Prozent im Vergleich zu 2023/2024) sowie 80.200 Schüler in der Sekundarstufe II (plus 18,1 Prozent gegenüber 2023/2024). Die Zahl der Schulabgängerinnen und -abgänger dürfte um gut ein Viertel (25,6 Prozent) zulegen von 54.700 Personen im kommenden Schuljahr auf 68.700 Personen im Jahr 2040.

Das hessische Kultusministerium hatte zuvor mit Blick auf den Ferienbeginn von aktuell rund 787.000 Schülerinnen und Schülern gesprochen. Diese Zahl bezieht nach Ministeriumsangaben allerdings ausschließlich die Schüler öffentlicher Schulen inklusive der beruflichen Schulen sowie der Schulen für Erwachsene mit ein. dpa