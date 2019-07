Schüsse auf Eritreer in Wächtersbach

In Wächtersbach wird ein 26-Jähriger aus Eritrea angeschossen. Später findet die Polizei den mutmaßlichen Schützen leblos im Auto. Die Tat könnte ein rassistisches Motiv haben, so die Polizei.

In der Industriestraße in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) ist am Montagmittag, kurz nach 13 Uhr, ein 26 Jahre alter eritreischer Staatsangehöriger aus Wächtersbach durch Schüsse schwer verletzt worden. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montagabend mit. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar, da ein fremdenfeindliches Motiv in Betracht zu ziehen ist, haben das hessische Landeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Verletzte kam in ein Krankenhaus, wo er operiert wurde, sein Zustand soll sich laut Generalstaatsanwaltschaft am Abend stabilisiert haben. Der mutmaßliche Täter soll aus einem Personenwagen auf das Opfer geschossen haben. Danach flüchtete der mutmaßliche Schütze.

Mutmaßlicher Schütze verstirbt im Krankenhaus

Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte gegen 16.15 Uhr in Biebergemünd (Main-Kinzig-Kreis) auf ein Fahrzeug, in dem sich ein 55 Jahre alter, lebloser Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis befand. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert und verstarb dort. Entgegen frühen Medienberichten wurde der Tod des mutmaßlichen Schützen nicht von Polizeikräften verursacht, so die Generalstaatsanwaltschaft. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürfte es sich bei dieser Person um den mutmaßlichen Schützen handeln. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, dauern derzeit an.

Die Ermittler bitten um sachdienliche Hinweise sowie Foto- und Filmaufnahmen an hinweis@polizei_hinweise.de oder jede Polizeidienststelle.

Von Martin Brust