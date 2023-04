Schüsse vor Haustür: Prozess um versuchten Totschlag beginnt

Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Weil er nach einem verpatzten Drogengeschäft zwei Mal auf seinen Geschäftspartner geschossen haben soll, steht von diesem Dienstag (9.30 Uhr) an ein 24-Jähriger vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt ihm versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last. Weil er mit der Qualität des von dem späteren Opfer gelieferten Rauschgifts wohl nicht einverstanden war, so die Sicht der Staatsanwaltschaft, hatte sich der Angeklagte zur Wohnung des Lieferanten in Frankfurt-Eschersheim begeben und noch vor der Haustür das Feuer eröffnet.

Frankfurt/Main - Das Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, konnte aber gerettet werden. Die Schwurgerichtskammer hat mehrere Verhandlungstermine bis Mitte Mai terminiert. dpa