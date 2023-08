Schuhen vor Liga-Start: „Traum geht in Erfüllung“

Darmstadts Christoph Klarer (l) und Torwart Marcel Schuhen (r) reagieren. © Tom Weller/dpa

Torwart Marcel Schuhen vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 versucht, nach einer holprigen Vorbereitung und einem verpatzten Pflichtspielstart gute Stimmung bei den Fans zu erzeugen. „Leute, freut Euch auf die Bundesliga! Da geht ein Traum in Erfüllung!“, appellierte 30-jährige Keeper am Mittwoch im Interview mit dem Radiosender FFH. Die Darmstädter spielen bei der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus im hessischen Derby am Sonntag bei Eintracht Frankfurt (17.

Frankfurt/Main - 30 Uhr/DAZN). „Dass wir mit dem Hessen-Derby starten, war für mich die Motivation, um durch die Vorbereitung zu kommen.“

Die 0:3-Niederlage im DFB-Pokal am Montag beim Regionalligisten FC Homburg war zuletzt ein herber Dämpfer. Dennoch meinte Schuhen: „Die Fans werden sich mit der Lilien-Mannschaft identifizieren können. Da bin ich mir sicher. Wir sind auch in den letzten beiden Saisons mit einer Niederlage gestartet und haben dann eine Reaktion gezeigt.“

Abgesehen davon ist seine Vorfreude auf den Saisonstart und die Bundesliga groß. „Ich freue mich am meisten auf den 34. Spieltag. Dann werden wir in Dortmund spielen. Das wollte ich schon immer mal. Ein Mal vor der gelben Wand“, sagte Schuhen. Mit seinen Darmstädter Kollegen dürfte er voraussichtlich aber vorrangig um den Klassenverbleib kämpfen müssen. „Den machen wir schon vorher klar“, verkündete Schuhen. dpa