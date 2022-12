Unfassbarer Vorfall in Nordhessen: Schule unter Schock – Bewaffnete Soldaten sorgten für Angst und Schrecken

Von: Natascha Terjung

Die Bundeswehr übt mitten in der Stadt, und niemand weiß davon. Deswegen rückte die Polizei in Nordhessen zum Einsatz an eine Schule aus. Lehrer und Schüler sind unter Schock.

Bad Karlshafen - Große Angst vor bewaffneten Personen in Tarnkleidung herrschte am Dienstag in Bad Karlshafen im Kreis Kassel. Grund dafür war ein Versäumnis der Bundeswehr, ihre Übung offiziell anzukündigen. Bei der Polizei waren Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, woraufhin die Beamten die Schule informierten.

Schüler und Lehrkräfte der Marie-Durand-Schule und der Sieburgschule harrten daraufhin fast eine Stunde lang eingeschlossen in der Schule aus. Da die Polizei die Hinweise zu den bewaffneten Personen in Tarnkleidung zunächst nicht habe einordnen können, sei man umgehend mit der Bundeswehr in Kontakt getreten, erklärt Polizeisprecher Matthias Mänz. Allerdings habe es zunächst keine offizielle Bestätigung einer Übung gegeben.

Große Angst hatte man in der Marie-Durand-Schule in Bad Karlshafen, weil bewaffnete Personen in der Stadt gesehen worden waren. Dass es sich um eine Bundeswehrübung handelte, war zunächst nicht klar. © Markus Löschner

„Das war auch der Grund, warum es vor Ort zum Polizeieinsatz gekommen ist“, sagt Mänz. Da Schulen bei solchen Hinweisen höchste Priorität hätten, habe man diese sofort kontaktiert. Er ergänzt, dass die Polizei grundsätzlich über solche und ähnliche Vorhaben informiert werde. Am Dienstag sei dies aber nicht der Fall gewesen.

Bad Karlshafen: Schüler haben vor Angst geweint – Keine Info über Bundeswehr-Übung

„Für uns war das ein Ernstfall“, sagt Driton Mazrekaj, Schulleiter an der Marie-Durand-Schule. Er habe in viele Augen voller Angst geblickt, einige Schüler hätten geweint. Nach 45 Minuten sei dann endlich Entwarnung von der Polizei gekommen.

Hauptmann und Sprecher Panzerbrigade 21 in Augustdorf (Nordhrein-Westfalen) Martin Waltemathe bestätigt das Versäumnis auf Anfrage. Eigentlich müssten Behörden über eine Übung der Bundeswehr informiert werden. Dabei habe es aber „interne Abstimmungsprobleme“ gegeben, sagt Waltemathe.

Das heißt: Die Leitung der Übungstruppe, die für Anmeldungen beim Landeskommando zuständig ist, habe das versäumt. Allerdings habe Ende November ein Treffen im Bad Karlshafener Rathaus mit Bürgermeister Marcus Dittrich stattgefunden, wobei Informationen zum Ablauf der Übung mitgeteilt worden seien. Laut Waltemathe ersetze das „natürlich nicht den offiziellen Weg“. (Natascha Terjung)

