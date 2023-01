Schuss auf 19-Jährigen: Ermittlungen gegen zwei Jugendliche

Ein Schild mit der Aufschrift „Polizei“ hängt an einem Polizeipräsidium. © Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild

Zwei 15 und 17 Jahre alte Jugendliche stehen im Verdacht, in Schwalbach am Taunus nach einem Streit mit einer scharfen Waffe auf einen 19-Jährigen geschossen zu haben. Das Opfer war bei der Tat am Freitagabend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus im Main-Taunus-Kreis gebracht worden, wie die Polizei am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die mutmaßlichen Täter waren zuerst geflohen, konnten aber nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei gefasst werden.

Schwalbach am Taunus - Die beiden 15- und 17-Jährigen müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlicher Körperverletzung verantworten. dpa