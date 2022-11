Mehr als 300.000 Schutzwesten: Großer Bundeswehr-Auftrag geht nach Hessen

Mehler Vario System beliefert Armeen und Polizeien in rund 40 Ländern mit Schutzausrüstungen wie Westen. © Volker Nies

Ein Unternehmen aus Hessen hat einen Großauftrag der Bundeswehr erhalten: Mehler Vario System wird in Fulda 305.000 Schutzwesten produzieren. Was das für die Firma bedeutet, erfahren Sie hier:

Fulda - Die Bundeswehr hat nicht den Ruf, ihre Aufträge schnell zu vergeben. Doch in diesem Fall dauerte es vom Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine Ende Februar bis zur Vergabe des Großauftrag an Mehler Vario System (MVS) in Fulda (Hessen) nur wenige Wochen.

fuldaerzeitung.de hat mit dem MVS-Geschäftsführer über den Bundeswehr-Großauftrag gesprochen.

Im April gab der Haushaltsausschuss des Bundestags 2,4 Milliarden Euro für persönliche Ausrüstung und Bekleidung der Bundeswehrsoldaten frei. Von dem Geld beschafft werden 122.000 Gefechtshelme, 150.000 Sätze Kampfbekleidung (wie Jacken und Hosen), 250.000 Rucksäcke – und nicht zuletzt 305.000 Schutzwesten.