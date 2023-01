Erdrutsch an der A49: Ein Autobahnabschnitt bleibt am Montag gesperrt

An der A49 bei Schwalmstadt hat ein Erdrutsch die Sperrung der Autobahn verursacht. © Mark Pudenz

Wegen eines Erdrutsches an einem Tunnel der A49 kann die Sicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Der Tunnel Frankenhain wird gesperrt.

Update vom 15. Januar 2023, 19.40 Uhr: Am Nordportal des Autobahntunnels bei Treysa ist es am Sonntagmittag zu einem Hangrutsch gekommen. Gegen 12.45 Uhr glitt durchnässtes Erdreich auf die Fahrbahn. Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei in Baunatal weiter berichtet, war die A49 in Richtung Süden zu diesem Zeitpunkt bereits gesperrt. Die Autobahn GmbH habe die Teilstrecke am Vormittag ab Neuental vorsorglich geschlossen, sodass Verkehrsteilnehmer nicht in Gefahr gewesen seien.

Laut des Polizeisprechers bleibt der Abschnitt Neuental-Schwalmstadt am Montag auf jeden Fall gesperrt. Ab Montag werde auch der Schwerlastverkehr bereits ab Borken auf die B3 abgeleitet. Nach Information der Polizei wird die Autobahngesellschaft umgehend schweres Gerät vor Ort bringen und mit den Sicherungsarbeiten beginnen. Wann der im Sommer 2022 eröffnete Abschnitt Richtung Gießen wieder befahrbar sein wird, ist noch offen.

Die Autobahngesellschaft hat die Verkehrssicherungspflicht der ab Fritzlar privat betriebenen Autobahn. Wie und wann genau diese GmbH die drohende Gefahr ermittelt hat, wurde ebenfalls am Sonntag nicht mitgeteilt. Wie viel Erdreich abgerutscht ist, wird am Montag bewertet.

Hangrutsch hängt mit Regenfällen der letzten Tage zusammen

Schlamm und Erde rutschten seitlich an der Tunneleinfahrt herunter und landeten teilweise im Einfahrtsbereich des Tunnels. Ein Geländer, das beide Nordportale oberhalb umläuft, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und rutschte mit ab. Andere Teile des Geländers hielten weitere Erdmassen vorerst vom Abrutschen ab.

Offensichtlich ist, dass der Erdrutsch mit den ergiebigen Regenfällen der vergangenen Tage zusammenhängt. Die Hessenschau meldete, dass Bauarbeiter auf die bedrohliche Lage aufmerksam geworden seien und die Autobahn GmbH verständigten. Eine Mitteilung der in Schwalmstadt ansässigen Gesellschaft erreichte unsere Zeitung am Sonntag nicht. Die Radiosender informierten aber seit dem Vormittag über die Situation. Ab etwa 10.40 Uhr wurde der Verkehr Richtung Süden bei Neuental von der A 49 abgeleitet. Der Verkehr in der Gegenrichtung nach Norden war laut Polizei nicht betroffen: Das Teilstück Schwalmstadt-Neunental blieb befahrbar.

Erdrutsch auf der A49: Nordportal des Tunnels Frankenhain ist gesperrt

Erstmeldung vom 15. Januar 2023, 14.35 Uhr: Schwalmstadt – Ein Erdrutsch am Nordportal des A49-Tunnels Frankenhain ist die Ursache für die Vollsperrung der Autobahn 49 zwischen den Anschlussstellen Neuental und Schwalmstadt. Erd- und Schlammmassen lösten sich am Sonntagmorgen vermutlich aufgrund des andauernden Regens oberhalb des Tunnelportals und rutschten seitlich an der Tunneleinfahrt runter. Ein Teil der Erd- und Schlammmassen landete teilweise im Einfahrtsbereich des Tunnels. Ein Geländer, welches beide Nordportale oberhalb umläuft, wurde stark in Mitleidenschaft gezogen und rutschte mit ab. Andere Teile des Geländers hielten weitere Erdmassen vorerst vom Abrutschen ab.



Aufgrund der erhöhten Gefahr weiterer Abgänge sperrte die Autobahngesellschaft die A49 in südliche Richtung zwischen den Anschlussstellen Neuental und Schwalmstadt. Wie lang diese andauern wird, konnte vor Ort nicht abgeschätzt werden. (Anne Quehl, Mark Pudenz)

Der betroffene Abschnitt der A49 wurde erst im letzten Sommer eröffnet.