Schwan stoppt Bahnverkehr in Melsungen

Die Polizei hat einen Schwan von einer Bahnstrecke bei Melsungen gerettet. Das Tier wollte am Dienstagabend nicht von einem weiteren toten Schwan im Gleisbett, möglicherweise seinem Partner, weichen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten ließen die Strecke im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis sperren und den toten Schwan bergen. Der lebende Schwan verließ die Bahnstrecke trotzdem nicht und war zudem am Bein verletzt.

Melsungen - Die Polizei fing ihn deshalb ein. Er sei anschließend einem Tierheim übergeben worden und könne zeitnah wieder in die freie Wildbahn entlassen werden. dpa