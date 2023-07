Schwer verletzter und gefesselter Mann auf Grillplatz in Wetzlar gefunden – Ehefrau festgenommen

Von: Niklas Hecht

Ein Zeuge macht auf dem Grillplatz in Wetzlar-Hermannstein eine schockierende Entdeckung: Er findet einen schwer verletzten und gefesselten Mann.

Wetzlar – Schockierender Vorfall in Wetzlar: Durch Hilferufe wurde am Dienstagnachmittag (25. Juli) ein Zeuge am Grillplatz in Hermannstein auf einen gefesselten und verletzten Mann aufmerksam, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 58-Jährige wies eine Stichwunde am Hals und Strangulationsmale auf. Sofort verständigte der Zeuge die Polizei über den Notruf. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung des verletzten Mannes, bevor er in eine Gießener Klinik gebracht wurde. Die Verletzungen wurden nach Angaben der Polizei als lebensbedrohlich eingestuft.

Schwer verletzter Mann auf Grillplatz in Wetzlar gefunden

Noch am selben Abend wurde die Ehefrau des Opfers, das aus Aßlar stammt, als dringend Tatverdächtige von der Polizei festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wetzlar wurde die 42-Jährige am Mittwochnachmittag einer Haftrichterin am Amtsgericht Wetzlar vorgeführt. Sie steht im Verdacht, ein versuchtes Tötungsdelikt begangen zu haben und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Über die genauen Umstände und Hintergründe der Tat können derzeit keine Angaben gemacht werden, da die Ermittlungen noch andauern.

Die Ermittlungsbehörden rufen Zeugen auf, die sich am Dienstagnachmittag zwischen 12.20 Uhr und 16.15 Uhr im Bereich der Grillhütte in Hermannstein aufgehalten haben und möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich dringend bei der Kriminalpolizei in Wetzlar unter der Telefonnummer (06441) 9180 zu melden. Ihre Hinweise könnten entscheidend sein, um Licht ins Dunkel dieser Angelegenheit zu bringen. (nhe)

