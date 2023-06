Schwere Kopfverletzung nach Streit auf Feier

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Bei einem Streit auf einer privaten Feier in Wiesbaden hat ein Mann seinen Kontrahenten schwer verletzt. Der 36-Jährige habe den 60-Jährigen am Samstagabend in einem Park so stark geschlagen, dass dieser zu Boden stürzte und schwere Kopfverletzungen erlitt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Wiesbaden - Der Täter sei geflohen, die Fahndung nach ihm verlief zunächst erfolglos. dpa