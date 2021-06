Schwerer Unfall: Lkw kippt auf der A67 um – Fahrer schwer verletzt

Kreis Bergstraße

© Jürgen Strieder Schwerer Unfall bei Lorsch: Lkw kracht gegen Mittelleitplanke und kippt um. © Jürgen Strieder

Ein Lkw kippt auf der Autobahn A67 bei Darmstadt um. Die Fahrbahn musste gesperrt werden.

+++ 13.05 Uhr: Nach Angaben der Polizei werden die Bergungsarbeiten nach dem Unfall auf der A67 bei Darmstadt noch einige Zeit hinziehen. Etwa zwei Stunden muss die A67 bei Bensheim noch gesperrt bleiben, so die vorsichtige Schätzung der Autobahnpolizei Südhessen. Aktuell ist die Autobahn in Richtung Norden voll gesperrt. In Richtung Süden ist eine Spur frei. Es wird empfohlen, die Strecke weiträumig zu umfahren.

Der mit Zitronen beladene Sattelschlepper war nach ersten Erkenntnissen auf der A67 bei Bensheim in der Nähe von Darmstadt aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern geraten. Dabei durchbrach er die Mittelleitplanke und kippte auf die Seite. Der 53 Jahre alte Fahrer wurde schwer verletzt, wie die dpa berichtet. Die Fracht musste aufwendig umgeladen werden.

Unfall auf der A67 bei Darmstadt: Lkw durchbricht Leitplanke

Erstmeldung vom 26.06.2021, 12.49 Uhr: Auf der A67 bei Bensheim (Bergstraße) ist es am Samstagvormittag (26.06.2021) zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei hat ein Lastkraftwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und die Mittelleitplanke durchbrochen. Der Lkw kippte um, die Fahrbahn ist in Richtung Darmstadt gesperrt.

Nach dem Unfall bildete sich ein Stau von inzwischen sechs Kilometern Länge, wie der hr berichtet. Der Verkehr wird demzufolge an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Bergungsarbeiten könnten sich noch bis in die Abendstunden hinziehen. Umfahren kann man die A67 über die parallel verlaufende A5.

Unfall auf der A67 bei Darmstadt: Fahrer möglicherweise unaufmerksam

Nach Informationen der hessenschau sei der Fahrer des Lkw unaufmerksam gewesen. Er soll nach rechts auf die Standspur geraten sein, dann stark gegengelenkt haben und so die Kontrolle über den Lkw verloren haben.

Nicht weit von der Unfallstelle kollidierte vor wenigen Wochen auf der A67 ein Elektrofahrzeug mit einem SUV.